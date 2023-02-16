Фигурист Фёдоров: мыслей о смене гражданства не было. Ждём, что будет дальше
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Бронзовый призёр первенства России среди юниоров фигурист Григорий Фёдоров признался, что не задумывался о смене гражданства из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
«Давно смирился, что международных стартов не будет, — ждём, что будет дальше. Нет обиды на тех, кто принимает такие решения. Выступления Томаса Баха — что-то смотрел, но не вникаю в подробности. Когда нас допустят, тогда будем радоваться. Мыслей о смене гражданства не возникало», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа
1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.
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