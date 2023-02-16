Фёдоров: выиграл прыжковый турнир, потому что там Самарина не было. Был? Тогда всё по делу

Фигурист Григорий Фёдоров, ставший бронзовым призёром первенства России среди юниоров, высказался о своих прыжковых навыках.

«Спасибо Светлане Владимировне Соколовской за её поддержку, всем тренерам, наставникам, которые меня готовили. По поводу проката… Были некоторые недочёты, над которыми будем работать.



Постепенно и поэтапно, я очень поздно запрыгал два с половиной оборота, потом три с половиной. Так бывает. Некоторые ребята в моём возрасте прыгали лучше меня, лет в 11, а потом уходили в танцы. Но в какой-то момент пошло — один четверной, второй четверной.



Четверной лутц — фирменный знак Светланы Владимировны и её группы? Да! Но у Саши Самарина лутц лучше, конечно. Такой мощный, высокий, а у меня ещё юниорский. У меня получилось выиграть прыжковый турнир, но это потому, что там Саши не было. Был? А, ну тогда всё по делу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.