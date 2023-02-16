Фёдоров: выиграл прыжковый турнир, потому что там Самарина не было. Был? Тогда всё по делу

Фигурист Григорий Фёдоров, ставший бронзовым призёром первенства России среди юниоров, высказался о своих прыжковых навыках.
«Спасибо Светлане Владимировне Соколовской за её поддержку, всем тренерам, наставникам, которые меня готовили. По поводу проката… Были некоторые недочёты, над которыми будем работать.
Постепенно и поэтапно, я очень поздно запрыгал два с половиной оборота, потом три с половиной. Так бывает. Некоторые ребята в моём возрасте прыгали лучше меня, лет в 11, а потом уходили в танцы. Но в какой-то момент пошло — один четверной, второй четверной.
Четверной лутц — фирменный знак Светланы Владимировны и её группы? Да! Но у Саши Самарина лутц лучше, конечно. Такой мощный, высокий, а у меня ещё юниорский. У меня получилось выиграть прыжковый турнир, но это потому, что там Саши не было. Был? А, ну тогда всё по делу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 16 февраля 2023
-
16:26
-
16:22
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:58
-
15:46
-
15:25
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:08
-
15:02
-
14:49
-
14:09
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:14
-
11:13
-
11:03
-
09:45
-
09:37
-
09:32
- 15 февраля 2023
-
22:58
-
22:11
-
21:16
-
21:11
-
21:02
-
20:47
-
20:26
-
19:28
-
19:23
-
19:18
-
19:10