Произвольная программа Григория Фёдорова на первенстве России среди юниоров. Видео

Российский фигурист Григорий Фёдоров занял третье место на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, набрав 161,86 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы Григория Фёдорова.

Смотрите первенство России по фигурному катанию в Okko.

Григорий Фёдоров сделал четверной лутц, однако упал с четверного тулупа. Фигурист исполнил два тройных акселя во второй половине своей программы. В сольном был зафиксирован недокрут, ещё один аксель был исполнен в каскаде с двойным сальховом.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь

Юноши. Произвольная программа



1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.

2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.

3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.