Произвольная программа Григория Фёдорова на первенстве России среди юниоров. Видео
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Российский фигурист Григорий Фёдоров занял третье место на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, набрав 161,86 балла.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы Григория Фёдорова.
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Григорий Фёдоров сделал четверной лутц, однако упал с четверного тулупа. Фигурист исполнил два тройных акселя во второй половине своей программы. В сольном был зафиксирован недокрут, ещё один аксель был исполнен в каскаде с двойным сальховом.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа
1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.
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