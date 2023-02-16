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Тарасова отреагировала на победу Горбачёвой на юниорском чемпионате России

Тарасова отреагировала на победу Горбачёвой на юниорском чемпионате России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу Алины Горбачёвой на первенстве России в Перми.

Горбачёва уверенно выиграла короткую программу и стала второй в произвольной, уступив Веронике Жилиной, которая неудачно выступила накануне.

«Горбачёва очень хорошо выступила! Многие девочки отлично себя показали сегодня. Воспитанница Плющенко, которая заняла второе место, тоже была великолепна. Но она с очень далекого места поднималась. Вероника была чуть ли не на последней строчке, а в итоге заняла второе место. А Алина просто восхитительно откатала свою программу! Мне очень понравилось её выступление, она большая молодец. Все девочки и мальчики отлично себя показали сегодня», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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