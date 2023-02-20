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«У меня ноги подкосились». Татьяна Тарасова – про новости о состоянии Костомарова

«У меня ноги подкосились». Татьяна Тарасова – про новости о состоянии Костомарова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что у олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова поражена часть мозга из-за инфекции от отита.

«Я не знаю, честно (есть ли у Костомарова поражение головного мозга. — Прим. «Чемпионата»). У меня прямо ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю. То, что пишут, то и знаю», — приводит слова Тарасовой Лайф.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. После этого спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

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