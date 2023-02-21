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Источник: у Костомарова перестал видеть правый глаз, состояние после инсульта тяжёлое

Источник: у Костомарова перестал видеть правый глаз, состояние после инсульта тяжёлое
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Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который был госпитализирован 10 января с пневмонией. Об этом сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, правый глаз пациента перестал видеть. У Костомарова отсутствует хрусталик. Врачам пришлось провести операцию по его удалению. После перенесённого инсульта состояние по-прежнему крайне тяжёлое.

Напомним, Костомаров был доставлен в больницу с двусторонней пневмонией 10 января в тяжёлом состоянии. В феврале врачи ампутировали спортсмену стопы и несколько пальцев на руке из-за осложнений, связанных с заболеванием. Позже сообщалось об улучшении состояния Костомарова.

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