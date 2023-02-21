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Александр Жулин — о требовании ВАДА отстранить Валиеву: всё, что они делают, несправедливо

Александр Жулин — о требовании ВАДА отстранить Валиеву: всё, что они делают, несправедливо
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Камилы Валиевой. Отмечается, что организация запрашивает дисквалификацию фигуристки на четыре года.

«Было понятно, что ВАДА подаст апелляцию в CAS. Конечно, требовать четыре года дисквалификации — это несправедливо. Сейчас всё, что они делают, несправедливо», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

ВАДА намерено обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому спортсменка была признана невиновной в приёме запрещённых препаратов.

Напомним, на Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования.

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