Новый шаг ВАДА по делу Валиевой. Агентство требует максимального наказания для чемпионки

Больше года прошло с того момента, как весь мир узнал о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Разбирательства по этому делу всё ещё длятся, и информацию о ходе процесса приходится собирать по крупицам месяц за месяцем. И без суда, как оказалось, всё равно не обойдётся.

В январе 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу и дисквалифицировал её всего на один день – тот, в который и была сдана проба. Титула чемпионки России фигуристка лишилась, но на этом всё: остальные награды это решение сохраняло.

Настало время нового шага – на официальном сайте ВАДА появилось заявление о подаче апелляции по делу Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Что это означает и какого наказания требует агентство для нашей спортсменки?

Почему в ВАДА всё же решили пойти в суд?

Важные вещи, которые необходимо понимать из нового пресс-релиза Всемирного антидопингового агентства:

Новая апелляция подана уже на основе мотивировочного решения ДК РУСАДА: в ВАДА его полностью изучили, включая все связанные материалы, и посчитали сделанные выводы неверными. Напомним, в ДК РУСАДА пришли к вердикту, что со стороны спортсменки отсутствовала «вина или халатность», и именно поэтому фигуристка была отстранена всего на один день – день сдачи пробы.

ВАДА не меняет своей тактики: в агентстве по-прежнему требуют максимального наказания для Камилы. Это дисквалификация на четыре года и аннулирование всех результатов начиная с 25 декабря 2021 года.

Камила Валиева и Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если в CAS полностью удовлетворят апелляцию ВАДА, то Камила лишится не только золотой медали чемпионата России. Будут аннулированы и её результаты на чемпионате Европы, и результаты на Олимпийских играх (и в командном, и в личном турнире).

Стоит отметить, что ВАДА уже направляло апелляцию в CAS по поводу дела Валиевой, и она была связана именно с отсутствием решения РУСАДА. Пусть и не в срок, но оно было предоставлено, и какое-то время в ВАДА потратили на его изучение. Материалы от РУСАДА никак не изменили позицию Всемирного антидопингового агентства: как тогда там настаивали на четырёхлетней дисквалификации, так и продолжают настаивать сейчас.

Что будет дальше и когда ждать суда?

Дальнейшие комментарии по делу в ВАДА считают невозможными, поскольку дело на данный момент уже находится в суде. Вполне вероятно, что мы скоро узнаем о датах слушаний в CAS, и только после этого можно будет прогнозировать, когда вынесут вердикт и когда наступит ясность по поводу распределения медалей олимпийского командника.

Ещё в декабре в российских СМИ появлялась информация о том, кто будет представлять Валиеву на слушаниях. По информации «Матч ТВ», швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd отказалась от сотрудничества со стороной Камилы. Эта организация представляла интересы Валиевой во время слушаний на Олимпиаде в Пекине, и тогда удалось добиться участия Камилы в личном турнире.

По данным ТАСС, представлять интересы Валиевой в суде может британский специалист Артур Грэм. Ранее этот специалист уже работал над некоторыми делами РУСАДА. Также интересы фигуристки могут представить и российские юристы.

Следующим стартом для Камилы станет финал Гран-при России – он пройдёт 3–5 марта в Санкт-Петербурге, на той же арене, где состоялся тот самый предолимпийский чемпионат России.