Журанков: у меня большой вопрос, какими Федотов и Лазарев будут через пять лет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате» подвели итоги первенства России среди юниоров в мужском одиночном катании.
Первые два места заняли 13-летние Арсений Федотов и Лев Лазарев, бронзовым призёром стал 17-летний Григорий Фёдоров.
Журанков: Драматургия юниорского одиночного катания: есть 17-18-летние, которые катаются давно, которых мы хорошо знаем и за которыми следим – я про Дикиджи, про Фёдорова, отчасти про Сарновского. Ничего не хочу сказать, но между победителем, серебряным призёром и Владиславом Дикиджи – пять лет.
Боброва: И 27 баллов.
Журанков: И у меня большой вопрос, какими Арсений с Лёвой будут через пять лет. Чем юниорское девичье катание отличается от юношеского? У девочек век короткий – они почти под потолком уже, как говорит тенденция. До пубертата осталось чуть-чуть, надо успеть туда пролезть, а что там будет дальше, вообще никто не понимает. У мальчиков – наоборот. Петю Гуменника вспомни – сколько он добирался до этого уровня.
Боброва: И добрался, слава Богу. А я вспоминаю Никиту Михайлова, Артёма Григорьева, Даниила Глейхенгауза. Артур Гачинский, кстати, добрался более-менее, но мог достичь намного больше, если бы не травмы. Это я назвала только небольшую часть тех, кто подавал нереальные надежды. Помимо того, что прыгали очень рано классно, как они катались! Откройте YouTube, посмотрите, как они по юниорам выступали – да там слюньки текут, какие у нас классные мальчики были! Я с ними выросла, выступала вместе по юниорам. Помню, как все от них тащились и говорили, что это наше будущее фигурного катания.
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