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Боброва: у Плющенко есть голос, который услышат, который обсудят все специалисты

Боброва: у Плющенко есть голос, который услышат, который обсудят все специалисты
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о влиянии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в российском спорте.

«Мне сложно поднимать эту тему, потому что и Женю хочется поддержать (Плющенко. — примечание «Чемпионата»). В чём-то он прав. Есть такая тенденция, что на каких-то определённых соревнованиях кого-то судят так, кого-то — по-другому, может, на протяжении всего сезона и так далее. Просто у Жени есть голос, который услышат, который обсудят все специалисты, которые, может, даже не относятся к фигурному катанию», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России в Перми, где выступали его подопечные. После этого он заявил, что спортсменки могут продолжить выступление под флагами других стран, если подобное повторится.

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