Мишин объяснил, почему Лутфуллин снялся с финала Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что его ученик Глеб Лутфуллин недавно болел и поэтому снялся с финала Гран-при России.
Глеб отобрался в финал со вторым рейтингом, заняв первое и второе места на этапах соревнований. В финале Лутфуллина заменил другой фигурист группы Мишина — Матвей Ветлугин.
«Глеб принял решение после обсуждения с тренерами. Сказал: «Плохо – не хочу, хорошо – не успел набрать форму», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта. Ранее с соревнований из-за обострившейся травмы снялся Илья Яблоков, его заменил Макар Игнатов. Также стало известно, что не выступит ещё один ученик Мишина Михаил Коляда, его заменит Артур Даниелян.
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