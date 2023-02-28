Тренер группы Москвиной — о падении Бойковой с квад-выброса: нормальный рабочий процесс

Двукратный чемпион Европы и тренер Александр Смирнов рассказал о работе над четверными элементами (подкрутами и выбросами) в группе Тамары Москвиной.

Во время спортивной карьеры Юко Кавагути и Александр Смирнов исполняли два четверных выброса: сальхов и риттбергер.

«Это тонкая работа – передаём ощущения, снимаем на видео, помогаем на лонже. Всё так же, как и мы когда-то работали с Юко. Потихонечку, полегонечку. Ребята хотят, а все мы в тренерском составе опасаемся травм, не хотелось бы их. Работа ведётся, четверные – это совместные элементы, нужно, чтобы люди настолько чувствовали друг друга, что дышали в одном ритме.

Говорите, падение Александры Бойковой с четверного выброса на прыжковом турнире выглядело очень опасным? Не скажу, что она там сильно упала, это нормальный рабочий процесс. Ребята на той стадии, что мы с ними на лонже уже не работаем, они готовы заходить и делать с приличной скоростью», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.