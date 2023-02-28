«Сам могу выйти попрыгать двойные». Александр Смирнов — об уровне парного катания в мире

Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов, который сейчас работает тренером в группе своего бывшего наставника Тамары Москвиной, высказался об уровне парного катания в мире в отсутствие российских фигуристов.
«Любой тренер в любом виде – одиночном, парном, танцевальном – следит за развитием фигурного катания во всём мире. Мне было неинтересно смотреть ни чемпионат Европы, ни чемпионат четырёх континентов в парном катании. Я сам могу выйти, попрыгать двойные, Юко придёт покатается, то же самое спокойно сделает.
Уровень очень сильно упал. Не увидел каких-то шедевральных программ. Если падает технический уровень и элементы не настолько сложные, сделайте хотя бы какие-то захватывающие программы, покажите катание. Люди с обычных троек падали. Как специалист я посмотрел, последил за женским и мужским катанием. Там всё-таки поинтереснее», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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