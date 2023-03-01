Фигурист Михаил Коляда в первый день весны показал фото с обнажённым торсом

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда в первый день весны опубликовал снимки из новой фотосессии. Спортсмен позирует, снимая рубашку, которая не скрывает его атлетичный торс.
«Поздравляю всех с первым днем весны!» — написал Коляда в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Михаила Коляды.
В сезоне-2022/2023 Коляда выступил на двух этапах серии Гран-при России, заняв четвёртое и третье места. Больше Михаил на соревнованиях не выступал, пропустив чемпионаты России и Санкт-Петербурга. Причиной снятия стало обострение синусита и восстановление после болезни. Недавно стало известно, что Коляда снялся с финала Гран-при России, который пройдёт 4-5 марта в Санкт-Петербурге, при этом фигурист заявлен на турнир шоу-программ.
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