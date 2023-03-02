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Фигурист Мозалёв: малая золотая медаль чемпионата Европы лежит дома на видном месте

Фигурист Мозалёв: малая золотая медаль чемпионата Европы лежит дома на видном месте
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Российский фигурист Андрей Мозалёв высказался об участии на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года, на котором занял четвёртое место, лидируя после короткой программы.

«Сначала вместо меня Женька [Семененко] поехал на Европу. Миша [Коляда] оттуда снялся, я поехал. Я буквально за день до отъезда узнал. Европа: удачная-неудачная, мои ощущения после той Европы? Наполовину. Короткая была тогда хорошая, но в произвольной что-то сильно переживал, сам не знаю почему. Мысли дурацкие, загнался. Произвольную не очень хорошо откатал.

После короткой был первый. У нас у троих было по 99. Малая золотая медаль. И чего? Лежит дома на полочке. На видном месте», — сказал Мозалёв в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».

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