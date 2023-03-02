Фигурист Мозалёв: малая золотая медаль чемпионата Европы лежит дома на видном месте

Российский фигурист Андрей Мозалёв высказался об участии на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года, на котором занял четвёртое место, лидируя после короткой программы.
«Сначала вместо меня Женька [Семененко] поехал на Европу. Миша [Коляда] оттуда снялся, я поехал. Я буквально за день до отъезда узнал. Европа: удачная-неудачная, мои ощущения после той Европы? Наполовину. Короткая была тогда хорошая, но в произвольной что-то сильно переживал, сам не знаю почему. Мысли дурацкие, загнался. Произвольную не очень хорошо откатал.
После короткой был первый. У нас у троих было по 99. Малая золотая медаль. И чего? Лежит дома на полочке. На видном месте», — сказал Мозалёв в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».
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