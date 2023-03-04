«Лучший прокат в сезоне». Кагановская и Ангелопол оценили своё выступление на финале ГП

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали своё выступление с ритм-танцем на финале Гран-при России.

Кагановская: Мы волновались, готовились и рады, что всё сложилось так, как сложилось. Удалось ли выйти на пик формы? Да. Ожидали ли такого приёма? Это приятный сюрприз, спасибо всем огромное за такую поддержку, самый громкий зал для нас из всех, что был на данный момент. Как нам тема ритм-танца на следующий сезон? Мы пока это не обсуждали, тему ещё не утвердили. Анжелика Алексеевна Крылова как-то слушала музыку 80-х на тренировке, ничего никому не сказала, думала, что мы слишком молодые, не поймём (смеётся). Что из тех композиций нравится? Мне нравится Cheri Cheri Lady. Нашу работу за этот мини-сбор в Питере вы сможете увидеть на турнире по шоу-программам.

Ангелопол: Рады, что доехали до соревновательных турниров, думаю, лучший прокат в сезоне. Старались показать максимум, думаю, на сегодня у нас это получилось, надо не расслабляться. Было сложно не из-за того, что большой перерыв, а из-за того, что мы пропустили чемпионат России. Это наш последний шанс попасть куда-нибудь.