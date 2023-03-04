Гущина — о прокате на финале ГП: впервые получила 70 баллов на таких соревнованиях
Поделиться
Российская фигуристка Ксения Гущина прокомментировала своё выступление с короткой программой на финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Выступление получилось хорошее, у меня впервые 70 баллов на таких соревнованиях. Публика поддерживала очень хорошо, хлопали на дорожке. У меня был опыт катания на таких нестандартных аренах, было не очень сложно, так что всё хорошо. Сложно ли выступать в такой компании сильнейших? Волнение присутствовало, но во время проката стараюсь концентрироваться на себе», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Комментарии
- 4 марта 2023
-
16:23
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:57
-
15:52
-
15:45
-
15:39
-
15:37
-
15:19
-
14:58
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:21
-
14:10
-
14:07
-
13:57
-
13:39
-
12:26
-
11:47
-
11:35
-
11:15
-
10:47
-
10:38
-
09:56
- 3 марта 2023
-
22:09
-
21:19
-
21:12
-
21:11
-
20:22
-
19:44
-
19:40
-
19:25
-
18:28
Партнерский контент