Гущина — о прокате на финале ГП: впервые получила 70 баллов на таких соревнованиях

Российская фигуристка Ксения Гущина прокомментировала своё выступление с короткой программой на финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Выступление получилось хорошее, у меня впервые 70 баллов на таких соревнованиях. Публика поддерживала очень хорошо, хлопали на дорожке. У меня был опыт катания на таких нестандартных аренах, было не очень сложно, так что всё хорошо. Сложно ли выступать в такой компании сильнейших? Волнение присутствовало, но во время проката стараюсь концентрироваться на себе», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.