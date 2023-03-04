Короткая программа Елизаветы Туктамышевой с лучшим тройным акселем в карьере. Видео

Фигуристка Елизавета Туктамышева, занимающаяся в группе Алексея Мишина, стала одной из двух участниц финала Гран-при России, чисто исполнивших тройной аксель в короткой программе. Более того, по мнению Мишина, это был лучший аксель в карьере Елизаветы. А вот оставшийся контент Туктамышева немного упростила, прыгнув в каскаде с тройным лутцем только двойной тулуп. В итоге – 81,90 балла и ученица Мишина – вторая перед произвольной программой.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России

Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян (Москва) – 85,62.

2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 81,90.

3. Камила Валиева (Москва) – 78,97.

4. Софья Муравьёва (Москва) – 77,94.

5. Софья Акатьева (Москва) – 76,40.

6. Алина Горбачёва (Москва) – 73,69.