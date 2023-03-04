Петросян блистала в прокате, Валиеву закидывали игрушками. Фото с финала Гран-при

4 марта в Санкт- Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования в короткой программе у мужчин. Лучший результат показал Марк Кондратюк, длительное время не выступавший на соревнованиях из-за травмы спины. Второе и третье место с такими же чистыми прокатами заняли Пётр Гуменник и Макар Игнатов.
Ранее 12 сильнейших фигуристок страны представили короткие программы в рамках финала серии Гран-при России – 2022/2023. Лучший результат продемонстрировала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, получившая от судей 85,62 балла. Это лучший результат фигуристки в текущем сезоне.
В своём прокате Петросян чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц и тройной флип в каскаде с тройным тулупом. Ближайшие соперницы Аделии Елизавета Туктамышева и Камила Валиева допустили ошибки: Елизавета сдвоила тулуп в каскаде с тройным лутцем, а Валиева упала с тройного акселя.
Лучшие кадры с финала Гран-при России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
- 4 марта 2023
-
22:28
-
21:56
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:44
-
19:55
-
19:42
-
19:38
-
19:26
-
18:54
-
18:47
-
18:39
-
18:34
-
18:21
-
18:12
-
17:57
-
17:51
-
17:34
-
17:26
-
17:18
-
16:43
-
16:31
-
16:23
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:57
-
15:52
-
15:45
-
15:39
-
15:37
-
15:19