Петросян блистала в прокате, Валиеву закидывали игрушками. Фото с финала Гран-при

4 марта в Санкт- Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования в короткой программе у мужчин. Лучший результат показал Марк Кондратюк, длительное время не выступавший на соревнованиях из-за травмы спины. Второе и третье место с такими же чистыми прокатами заняли Пётр Гуменник и Макар Игнатов.

Ранее 12 сильнейших фигуристок страны представили короткие программы в рамках финала серии Гран-при России – 2022/2023. Лучший результат продемонстрировала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, получившая от судей 85,62 балла. Это лучший результат фигуристки в текущем сезоне.

В своём прокате Петросян чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц и тройной флип в каскаде с тройным тулупом. Ближайшие соперницы Аделии Елизавета Туктамышева и Камила Валиева допустили ошибки: Елизавета сдвоила тулуп в каскаде с тройным лутцем, а Валиева упала с тройного акселя.

Лучшие кадры с финала Гран-при России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.