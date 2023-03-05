«Слёзы сами пошли». Елизавета Шанаева – о реакции на серебро в финале Гран-при России

Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали завоевание серебра в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«9-го марта будет ровно год, как мы катаемся. По моим ощущениям, катались хорошо. Будем пересматривать, но, наверное, что-то выявили. Прокатами довольны, расстраивалась я первые секунд 15. Слёзы сами пошли», — передаёт слова Шанаевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Мы старались выложиться на максимум на этом старте, тем более, для нашей пары он особенный, он проходит в Петербурге. Мы рады, что удалось продемонстрировать хорошее катание, хотелось бы поблагодарить публику. Это завершающий прокат сезона. Эмоции бьют через край. Мы все, все спортсмены, бьёмся за высокую цель. Все борются за первое место», — добавил Дрозд.