«Много над чем надо работать». Андрей Мозалёв — о выступлении в финале Гран-при России

Фигурист Андрей Мозалёв подвёл итоги выступления в финале Гран-при России. Мозалёв был седьмым в короткой программе и уже точно не опустится ниже в турнирной таблице.
«Ощущения классные, ехалось легко. Были, конечно, срывы. Мне настолько приятно было здесь кататься, что эти срывы никак не повлияли на моё настроение.
Сезон у меня выдался сложноватый. Они все достаточно сложные. Этот был особенным. В начале сезона после прокатов была небольшая травма, восстанавливался. Думал – ехать или не ехать на этап Гран-при в Казани. Я упал, ударился коленом, оно распухло, было в два раза больше. Но я быстро пришёл в форму, поехал, да, там было сложно, но всё равно откатал. Последующие старты было полегче, но всё равно не настолько.
Много над чем надо работать. Помимо прыжков, это вращение и катание. Чтобы на каждом турнире получать четвёртый уровень дорожки, а не третий. Третий – это уже не мой уровень. Понятное дело, буду работать над стабильностью. Прибавлять, вставлять другие четверные. Моя цель – золото Олимпиады, а его просто так не получить.
Верю ли, что Олимпиада для наших спортсменов будет? Ещё три года, думаю, за это время что-то точно поменяется и нас допустят. Верю в это. Готов ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Всё равно все знают, что я спортсмен из России, русский фигурист.
Впереди ещё турнир шоу-программ. Это больше шоу, понятно. Но всё равно он достаточно важный. Хочется сделать номер, чтобы претендовать на тройку.
Программы на следующий сезон? Пока в поисках музыки», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 5 марта 2023
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