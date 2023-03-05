Козловский высказался о конкуренции на международных турнирах без российских фигуристов

Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, высказался о конкуренции в парном катании в России.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах, для спортивных пар других стран это единственный шанс завоевать медали.

«Хотел бы поблагодарить всех своих коллег за этот сезон, за настоящую борьбу. Мы держим сумасшедший мировой уровень, несмотря на прошедший олимпийский сезон, каждый из нас подстёгивает друг друга. Есть спортсмены во всех видах спорта, которые жаждут побед во что бы то ни стало, которые относятся к слабой конкуренции как к некой благодати и шансу завоевать медали. Здесь, в нашей стране, в России, каждый спортсмен хочет выигрывать только в тяжёлой напряжённой борьбе. И я горжусь тем, что являюсь частью этой сильной и ведущей команды», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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