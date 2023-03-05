Идеальный прокат произвольной программы Мишиной/Галлямова в финале Гран-при России. Видео

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов идеально откатали произвольную программу в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. Однако после короткой программы Мишина и Галлямов были только третьими и по сумме двух программ заняли второе место, уступив 0,73 балла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России

Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 239,74.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 239,01.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва — Татарстан) – 225,81.

4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 217,48.

5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 212,73.

6. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 204,62.