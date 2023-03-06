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Матыцин: российские фигуристы снова приковали внимание мировой спортивной общественности

Матыцин: российские фигуристы снова приковали внимание мировой спортивной общественности
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о финале Гран-при России по фигурному катанию, который завершился накануне в Санкт-Петербурге.

«В очередной раз наши прославленные фигуристы показали высокий уровень конкуренции. Программы участников состояли из сложных элементов, исполнить которые не каждому в мире под силу. Российские старты снова приковали всё внимание мировой спортивной общественности, оставив у болельщиков яркое впечатление. Серия Гран-при по фигурному катанию становится неотъемлемой частью российской национальной системы спорта, уверен, что победители и призёры турнира ещё не раз порадуют болельщиков сильными программами», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

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