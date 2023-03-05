Туктамышева и Валиева в погоне за безупречной Петросян. Развязка финала Гран-при! LIVE

Финал Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге — в самом разгаре! В воскресенье фигуристы представят произвольные программы, а болельщики узнают победителей одного из самых престижных турниров внутрироссийского сезона.

В самом ярком виде — женском одиночном катании — лидерство после короткой программы захватила ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, идеально выкатавшая программу с тройным акселем. Ей уступают Елизавета Туктамышева, которая также идеально исполнила триксель, но сдвоила тулуп в каскаде, и упавшая с элемента ультра-си Камила Валиева.

У мужчин лидирует вернувшийся после травмы Марк Кондратюк, исполнивший два четверных прыжка. Его преследуют вице-чемпион России Пётр Гуменник и наконец показавший достойный прокат Макар Игнатов.

Промежуточные лидеры в парном катании и танцах на льду — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.