«Любите себя, знайте цену». Синицина поздравила женщин с 8 Марта

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, поздравила женщин с 8 Марта. Спортсменка подчеркнула важность любви и бережного отношения к себе.

«Дорогие мои, самые лучшие, самые красивые, с праздником вас. Я желаю каждой быть счастливой, сильной, независимой. Любите себя, знайте цену. Следите за своим здоровьем. Не тратьте свою жизнь на ненужных людей. Окружайте себя только теми, кто может создавать вокруг вас тёплую, добрую, прекрасную атмосферу. Спасибо, что вы со мной, я это очень сильно ценю. Обнимаю свою маму и сестру, люблю бесконечно до луны и обратно», — написала Синицина на своей странице в социальных сетях.