Александр Энберт: Татьяна Тарасова сможет создать классное шоу на YouTube!

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт поделился мнением о желании заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой создать собственное шоу на YouTube.
«Думаю, что у Тарасовой получится создать шоу на YouTube. У неё есть большой опыт — она ведущий эксперт на шоу «Ледниковый Период» и умеет работать на камеру. Возможно, я бы смотрел шоу Татьяна Анатольевны. Сейчас на YouTube очень большая конкуренция, а у меня не так много подписок на спортивные каналы. Но на новый контент Тарасовой я бы посмотрел.
В наше время любой человек, имея творческую жилку, может создать своё шоу на YouTube. И сделать его интересным, грандиозным и вообще каким угодно в условиях безграничных медиавозможностей и десятков социальных сетей, где ты можешь высказывать своё мнение и продвигать себя. Татьяна Анатольевна, конечно же, сможет создать классное шоу!» — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Даниловым.
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