Боброва — об отстранении Тарасовой от комментирования: хочу слышать её суперфразы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о санкция Первого канала, которые были наложены на заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.
«Очень многие любители фигурного катания ждут её в комментаторской кабине, и пока ей позволяет здоровье, я тоже хочу слышать её суперфразы. Это тот человек, который может себе позволить всё разобрать по полочкам. И если кто-то плохо откатал, она может про это сказать, а не то, что: «У нас все молодцы». Потому что смотрит обычный зритель, который ничего не понимает, и ему нужно между программами разъяснять, как откатал спортсмен, что хорошо, плохо и так далее. А Тарасова ещё очень красиво умеет это делать», – сказала Екатерина Боброва.
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