Татьяна Тарасова сообщила, что не будет судить турнир по шоу-программам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, будет ли присутствовать в жюри турнира по шоу-программам «Русский вызов», проводимого Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Нет, не буду. Вам сложно представить, а кому-то – ничего страшного», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

В соревнованиях примут участие десять олимпийских чемпионов, девять чемпионов мира, десять чемпионов Европы, а также самые артистичные фигуристы России. Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира. Призовой фонд турнира шоу-программ: 5 млн рублей за победу, 3 млн рублей за второе место и 1 млн рублей за третье. Также будут специальные номинации и приз зрительских симпатий.