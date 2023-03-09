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«Лишняя конкуренция им не нужна». Тарасова — о заявлении канадцев против допуска россиян

«Лишняя конкуренция им не нужна». Тарасова — о заявлении канадцев против допуска россиян
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление трёхкратной олимпийской чемпионки в танцах на льду канадки Тессы Вирту, которая вместе с 41 бывшим канадским олимпийским спортсменом раскритиковали Национальный олимпийский комитет страны (COC) за поддержку Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе возможного возвращения россиян на международные соревнования.

«Мало ли кто не хочет нас видеть. Мне всегда казалось, что канадцы — дружелюбная, незлобная нация, они никогда так себя не проявляли. Но тут их можно понять — конечно, хотят выигрывать, в том числе и в фигурном катании, в танцах хотя бы что-то. Лишняя конкуренция им не нужна. По-другому это заявление я не могу объяснить. Не хочется верить, что Тесса — злобный и несправедливый человек. И я думаю, что в Играх участвовать мы будем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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