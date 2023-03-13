Тутберидзе: я была категорически против поездки Усачёвой на Гран-при Японии — 2021

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что была против участия Дарьи Усачёвой в Гран-при Японии. В ноябре 2021-го фигуристка получила тяжёлую травму бедра на этапе Гран-при в Токио и с тех пор не участвовала в соревнованиях.

«Конечно, это был олимпийский сезон и Даша очень хотела использовать свой шанс. За два дня до отъезда у нас состоялся разговор, при котором присутствовали мама Дарьи, спортсменка и врачи. Я была категорически против поездки на этот старт, поскольку мне визуально через её движения показалось, что боли усилились.

В этом разговоре мама Даши настаивала на её участии, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс и не снимать со старта. Её главным аргументом было, что врачи будут рядом, что она постарается поберечься. Она даже не тренировалась до той первой шестиминутной разминки. Чем это кончилось – все видели.

Мы со своей стороны всегда стараемся дать спортсмену максимальный шанс, но в этот раз я сама пожалела, что так и не настояла на полном снятии. Только недавно в случайной беседе врачи узнали, что её старшая сестра, которая тоже занималась фигурным катанием, закончила ровно из-за такой же травмы. Возможно, если бы мы знали об этом раньше, мы могли бы с этой проблемой справиться иначе. Но здесь уже ничего не поменять», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.