Туктамышева рассказала, какое у неё есть экстремальное желание

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём экстремальном желании.

Ранее тренер фигуристки Алексей Мишин рассказал, что во время мастер-классов в Мексике Туктамышева хочет покупаться с акулами.

«Это не совсем так, я немножечко боюсь акул (смеётся). Но если переборю этот страх, то это будет очень круто. Но не только ради этого едем в Мексику (смеётся). Это была скорее шутка.

Буду ли в итоге купаться с акулами? Не знаю. Пока нет, о другом мысли были (улыбается).

Есть ли у меня ещё какие-то экстремальные желания? Я бы хотела попробовать сёрфинг. А так, самое экстремальное, что я делала в последнее время — это каталась на сноуборде. Мне пока этого хватает. Пробовать скайдайвинг в Сочи не планировала и не собираюсь, потому что я пока к этому не готова», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.