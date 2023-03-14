Туктамышева рассказала, какое у неё есть экстремальное желание

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём экстремальном желании.
Ранее тренер фигуристки Алексей Мишин рассказал, что во время мастер-классов в Мексике Туктамышева хочет покупаться с акулами.
«Это не совсем так, я немножечко боюсь акул (смеётся). Но если переборю этот страх, то это будет очень круто. Но не только ради этого едем в Мексику (смеётся). Это была скорее шутка.
Буду ли в итоге купаться с акулами? Не знаю. Пока нет, о другом мысли были (улыбается).
Есть ли у меня ещё какие-то экстремальные желания? Я бы хотела попробовать сёрфинг. А так, самое экстремальное, что я делала в последнее время — это каталась на сноуборде. Мне пока этого хватает. Пробовать скайдайвинг в Сочи не планировала и не собираюсь, потому что я пока к этому не готова», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 14 марта 2023
-
09:43
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 марта 2023
-
23:00
-
22:47
-
22:18
-
22:00
-
21:00
-
19:27
-
17:51
-
16:52
-
15:56
-
15:13
-
13:57
-
12:32
-
12:06
-
11:50
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:02
- 12 марта 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:28
- 11 марта 2023
-
21:51
-
20:59
-
14:51
-
00:53
-
00:46
- 10 марта 2023
-
22:44
-
21:10