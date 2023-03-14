«Хватило месяца, чтобы решить». Фигуристка Алёна Косторная — о переходе в парное катание

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как после перенесённой летом операции на бедре приняла решение перейти в парное катание.

«Еще в октябре, как только вышла из больницы, я написала Елене Германовне [Буяновой], что готова выйти и туда, и туда. Мне надо было доучить элементы к шоу. А потом в какой-то момент поняла, что в парном у меня больше перспектив. Мне хватило месяца, чтобы решить. Все нужные люди знали с самого начала, но официально было ещё рано говорить.

Как одиночницу меня не оставляет желание всё время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается. Но я же не одна, нужно всё делать сообща. В такие моменты начинается кошмар, можно просто идти вешаться (смеётся). Но лучше и лучше становится постоянно, я уже не такая, какой была в начале.

Неплохо делаем вращения, параллельные прыжки и двойные выбросы. С тройных ещё падаю. В зале делаем двойной подкрут, пробовали тройной — тоже хорошо. Не прямо отлично, как если бы мы десять лет тренировались, но терпимо.

Завершила бы я спортивную карьеру, если бы попала на Олимпиаду в Пекин? Не факт, попробовать в парах всегда хотелось. Может быть, я так же для шоу пошла бы учить какие-нибудь поддержки, мне бы понравилось, и решила бы дальше кататься», — приводит слова Косторной «Лента.ру».