Бестемьянова: у Трусовой есть проблемы с лишним весом, но она точно вернётся

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова предположила, вернутся ли на соревнованиях олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова.
Щербакова пропустила сезон-2022/2023, так как восстанавливается после операции на колене. Трусова приняла участие в этапах Гран-при России, но снялась с финала соревнований, а ранее не выступила на чемпионате страны.
«Щербакова перенесла операцию и сейчас приходит в форму. Я видела несколько коротких видео с её катанием — она в прекрасной форме. Вернётся ли она на пик? Не знаю, захочет ли она выступать на соревнованиях. Она выиграла всё, что можно.
Трусова пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей. Но у неё-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернётся», — приводит слова Бестемьяновой «КП-Спорт».
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