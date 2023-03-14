Бестемьянова: у Трусовой есть проблемы с лишним весом, но она точно вернётся

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова предположила, вернутся ли на соревнованиях олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова.

Щербакова пропустила сезон-2022/2023, так как восстанавливается после операции на колене. Трусова приняла участие в этапах Гран-при России, но снялась с финала соревнований, а ранее не выступила на чемпионате страны.

«Щербакова перенесла операцию и сейчас приходит в форму. Я видела несколько коротких видео с её катанием — она в прекрасной форме. Вернётся ли она на пик? Не знаю, захочет ли она выступать на соревнованиях. Она выиграла всё, что можно.

Трусова пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей. Но у неё-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернётся», — приводит слова Бестемьяновой «КП-Спорт».