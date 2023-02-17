Главной драме Пекина — год. Как изменились Трусова, Щербакова и Валиева после Олимпиады?

С той самой олимпийской развязки женского турнира прошёл целый год. Пять четверных Трусовой, которые смёл чистый прокат Щербаковой с двумя квадами, а затем всё могла перевернуть Валиева, но ушла со льда ни с чем. Кульминация всего четырёхлетнего цикла получилась слишком эмоциональной и трагичной.
Это был очень тяжёлый день, и он безвозвратно поменял всех троих наших фигуристок. Об этом сами Саша, Аня и Камила неоднократно говорили после Пекина. Но ещё больше их поменял весь первый год после Олимпиады.
Как изменились Трусова, Валиева и Щербакова с 17 февраля 2022 года? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».
Трусова нашла мотивацию продолжать, несмотря на трагедию
«На вопросы про Игры в Пекине я могу отвечать спокойно. Бывает, пересматриваю прокат. Когда пересматриваю свою реакцию, конечно, плачу», – рассказала Трусова в интервью Дмитрию Губерниеву. Прошёл целый год, но кадры, снятые в Пекине после завершения женского турнира, менее тяжёлыми не стали.
Реакцию Саши обсуждали едва ли не больше, чем итоги олимпийского турнира – давали советы, как надо было себя вести, спорили, человечный это выплеск эмоций или нет. Хотя на самом деле мир увидел то, чего не надо было показывать. Из плача фигуристки в тот момент, когда у неё разбилось сердце, сделали шоу.
Сашу сейчас не узнать – год назад это была совершенно другая спортсменка. Она отпустила себя и начала жить в своё удовольствие. Влюбилась, начала самостоятельную жизнь, занялась танцами, стала хедлайнером тура ледовых шоу, в конце концов, вновь сменила тренера.
Из четверных прыжков на данный момент с Сашей остался только лутц – самый удобный и любимый. Но в рамках соревновательных программ после Олимпиады Трусова пока четверные не приземляла. С другой стороны, и попыток было не так много, всего два старта – этапы Гран-при России в Сочи и в Самаре. Но Саша никуда не ушла – после слов «Никогда больше не выйду на лёд» она всё-таки на него вышла. Причём не только с шоу-номерами, но и в соревновательном формате. И она продолжает быть действующей спортсменкой.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Если в прошлом цикле главной мотивацией Трусовой была золотая олимпийская медаль (а те же пять квадов были только средством для достижения этой цели), то после Пекина нужно было искать новую — чтобы продолжать. Ради чего сейчас катается Саша? Ради себя и ради публики, которая её любит. В интервью журналу «Мир фигурного катания» Трусова так и заявляла: «Хочу кататься для людей».
Сейчас она не загадывает на будущее, не строит долгосрочных планов и просто дарит радость болельщикам, а те отвечают взаимностью. Случится ли поход на Милан-2026? Такой вопрос пока не вписывается в парадигму.
Щербакова не соревновалась с марта и находится в поиске себя
Если Саша в тот день реагировала на всё эмоционально и ярко, то у Ани, наоборот, эмоций не осталось совсем. Фигуристка сидела одна с совершенно потерянным видом – а ведь в этот момент она достигла главной цели в спортивной карьере. «Сейчас я могу сказать, что это было эмоциональное выгорание. Ещё долгое время эмоций практически не было. Я потом полгода находилась в состоянии аффекта», – отмечала Щербакова уже по прошествии времени.
Олимпийские игры стали последним на данный момент международным стартом для Ани, а Кубок Первого канала в марте 2022 года – последним в принципе. После этого началась череда шоу, а в августе Щербакова перенесла непростую операцию на колене. Залечивание старых травм после олимпийского сезона – обычное дело, а у Ани были серьёзные проблемы с мениском.
На соревнования Анна всё ещё не вышла, но зато радует болельщиков шоу-номерами и участием в полноценных спектаклях. В новогодние праздники она подменяла Камилу Валиеву в шоу «История любви Шахерезады» в Москве, а также откатала множество шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Тройной флип и двойной аксель с ней, за тройной риттбергер пришлось серьёзно побороться.
Анна Щербакова восстанавливает тройной риттбергер в «Хрустальном».
Что нового пришло в жизнь Щербаковой за этот год? Она попробовала себя в роли телеведущей в проекте «Ледниковый период» и преуспела в этом. Поучаствовала в нескольких фотосессиях, появилась на обложке журнала, провела несколько мастер-классов.
«Я нахожусь в каком-то поиске постоянном. Пробую себя в разных новых вещах, но при этом по-прежнему понимаю, как люблю фигурное катание. Стараюсь везде успеть – пробовала себя в роли ведущей, выступаю в ледовых шоу, посещаю много разных мероприятий, общаюсь с детьми и взрослыми, рассказываю про спорт – это мне тоже очень интересно», – отметила Щербакова в эфире «Детского радио».
Вернётся ли Аня на соревнования – вопрос состояния здоровья и желания, ведь главная цель уже достигнута. Если Щербаковой удастся найти мотивацию для продолжения спортивной карьеры, это будет достойно уважения.
Валиева готова продолжать, но решения по её делу всё ещё нет
«Зато церемонию не отменят», – такими словами закончилась история Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Она одновременно и смеялась, и плакала после провальной произвольной программы в личном турнире. За пару недель в Пекине Камила повзрослела на несколько лет, сама того не желая.
У фигуристки и вопросов не было насчёт того, делать паузу после Олимпиады или нет. Она вышла в новый внутрироссийский сезон со спорной произвольной программой про собственную трагедию на Играх и по ходу сезона смогла проработать эту травму. Если на контрольных прокатах в концовке Камилу захлестнули эмоции, то уже на чемпионате России она ловко обыграла свой же жест – капюшон ей больше не нужен.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Оба этапа Гран-при России Камила выиграла даже без четверных, а в декабре стала чемпионкой России по прыжкам, идеально приземлив практически все свои квад-тулупы. На подходе тройной аксель: в короткой программе на чемпионате России Камила сделала «бабочку», но на тренировках этот элемент получается. Эта же «бабочка» помешала победить на чемпионате России – одногруппнице Софье Акатьевой Валиева уступила совсем немного.
Если взглянуть на технический набор, Камила пока находится в лучшей форме из олимпийского трио: она не просто вернула четверной, но и вновь начала выполнять его на соревнованиях, а тройной аксель мы можем увидеть на финале Гран-при России.
Теперь Валиева уверенно и где-то даже резко отвечает журналистам – и ни от кого не прячется. После Олимпиады она снялась в двух музыкальных клипах и поразила мировую общественность ярким показательным «Уэнсдей», причём поразила так, что все и думать забыли про пекинский скандал!
До сих пор никто не знает, чем завершится допинг-разбирательство. Решением дисциплинарного комитета РУСАДА Камилу лишили титула чемпионки России, дисквалифицировав на один день. Но все главные решения ещё впереди, а сколько придётся их ждать?
По сравнению с Трусовой и Щербаковой, Валиева сказала на льду очень мало. У неё за плечами всего один взрослый сезон, причём неполный, без чемпионата мира. Простой гала-номер показал – сколько всего Камила может достать из себя, сколько выучить, если дать ей возможность творить и перевоплощаться! Она очень хочет кататься дальше. Но, к сожалению, теперь не всё в этом плане зависит от неё.
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