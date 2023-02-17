Главной драме Пекина — год. Как изменились Трусова, Щербакова и Валиева после Олимпиады?

С той самой олимпийской развязки женского турнира прошёл целый год. Пять четверных Трусовой, которые смёл чистый прокат Щербаковой с двумя квадами, а затем всё могла перевернуть Валиева, но ушла со льда ни с чем. Кульминация всего четырёхлетнего цикла получилась слишком эмоциональной и трагичной.

Это был очень тяжёлый день, и он безвозвратно поменял всех троих наших фигуристок. Об этом сами Саша, Аня и Камила неоднократно говорили после Пекина. Но ещё больше их поменял весь первый год после Олимпиады.

Как изменились Трусова, Валиева и Щербакова с 17 февраля 2022 года? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Трусова нашла мотивацию продолжать, несмотря на трагедию

ОИ-2022 Гран-при Самары

«На вопросы про Игры в Пекине я могу отвечать спокойно. Бывает, пересматриваю прокат. Когда пересматриваю свою реакцию, конечно, плачу», – рассказала Трусова в интервью Дмитрию Губерниеву. Прошёл целый год, но кадры, снятые в Пекине после завершения женского турнира, менее тяжёлыми не стали.

Реакцию Саши обсуждали едва ли не больше, чем итоги олимпийского турнира – давали советы, как надо было себя вести, спорили, человечный это выплеск эмоций или нет. Хотя на самом деле мир увидел то, чего не надо было показывать. Из плача фигуристки в тот момент, когда у неё разбилось сердце, сделали шоу.

Сашу сейчас не узнать – год назад это была совершенно другая спортсменка. Она отпустила себя и начала жить в своё удовольствие. Влюбилась, начала самостоятельную жизнь, занялась танцами, стала хедлайнером тура ледовых шоу, в конце концов, вновь сменила тренера.

Из четверных прыжков на данный момент с Сашей остался только лутц – самый удобный и любимый. Но в рамках соревновательных программ после Олимпиады Трусова пока четверные не приземляла. С другой стороны, и попыток было не так много, всего два старта – этапы Гран-при России в Сочи и в Самаре. Но Саша никуда не ушла – после слов «Никогда больше не выйду на лёд» она всё-таки на него вышла. Причём не только с шоу-номерами, но и в соревновательном формате. И она продолжает быть действующей спортсменкой.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Если в прошлом цикле главной мотивацией Трусовой была золотая олимпийская медаль (а те же пять квадов были только средством для достижения этой цели), то после Пекина нужно было искать новую — чтобы продолжать. Ради чего сейчас катается Саша? Ради себя и ради публики, которая её любит. В интервью журналу «Мир фигурного катания» Трусова так и заявляла: «Хочу кататься для людей».

Сейчас она не загадывает на будущее, не строит долгосрочных планов и просто дарит радость болельщикам, а те отвечают взаимностью. Случится ли поход на Милан-2026? Такой вопрос пока не вписывается в парадигму.

Щербакова не соревновалась с марта и находится в поиске себя

ОИ-2022 «Ледниковый период»

Если Саша в тот день реагировала на всё эмоционально и ярко, то у Ани, наоборот, эмоций не осталось совсем. Фигуристка сидела одна с совершенно потерянным видом – а ведь в этот момент она достигла главной цели в спортивной карьере. «Сейчас я могу сказать, что это было эмоциональное выгорание. Ещё долгое время эмоций практически не было. Я потом полгода находилась в состоянии аффекта», – отмечала Щербакова уже по прошествии времени.

Олимпийские игры стали последним на данный момент международным стартом для Ани, а Кубок Первого канала в марте 2022 года – последним в принципе. После этого началась череда шоу, а в августе Щербакова перенесла непростую операцию на колене. Залечивание старых травм после олимпийского сезона – обычное дело, а у Ани были серьёзные проблемы с мениском.

На соревнования Анна всё ещё не вышла, но зато радует болельщиков шоу-номерами и участием в полноценных спектаклях. В новогодние праздники она подменяла Камилу Валиеву в шоу «История любви Шахерезады» в Москве, а также откатала множество шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Тройной флип и двойной аксель с ней, за тройной риттбергер пришлось серьёзно побороться.

Анна Щербакова восстанавливает тройной риттбергер в «Хрустальном».

Что нового пришло в жизнь Щербаковой за этот год? Она попробовала себя в роли телеведущей в проекте «Ледниковый период» и преуспела в этом. Поучаствовала в нескольких фотосессиях, появилась на обложке журнала, провела несколько мастер-классов.

«Я нахожусь в каком-то поиске постоянном. Пробую себя в разных новых вещах, но при этом по-прежнему понимаю, как люблю фигурное катание. Стараюсь везде успеть – пробовала себя в роли ведущей, выступаю в ледовых шоу, посещаю много разных мероприятий, общаюсь с детьми и взрослыми, рассказываю про спорт – это мне тоже очень интересно», – отметила Щербакова в эфире «Детского радио».

Вернётся ли Аня на соревнования – вопрос состояния здоровья и желания, ведь главная цель уже достигнута. Если Щербаковой удастся найти мотивацию для продолжения спортивной карьеры, это будет достойно уважения.

Валиева готова продолжать, но решения по её делу всё ещё нет

ОИ-2022 Кубок первого канала

«Зато церемонию не отменят», – такими словами закончилась история Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Она одновременно и смеялась, и плакала после провальной произвольной программы в личном турнире. За пару недель в Пекине Камила повзрослела на несколько лет, сама того не желая.

У фигуристки и вопросов не было насчёт того, делать паузу после Олимпиады или нет. Она вышла в новый внутрироссийский сезон со спорной произвольной программой про собственную трагедию на Играх и по ходу сезона смогла проработать эту травму. Если на контрольных прокатах в концовке Камилу захлестнули эмоции, то уже на чемпионате России она ловко обыграла свой же жест – капюшон ей больше не нужен.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Оба этапа Гран-при России Камила выиграла даже без четверных, а в декабре стала чемпионкой России по прыжкам, идеально приземлив практически все свои квад-тулупы. На подходе тройной аксель: в короткой программе на чемпионате России Камила сделала «бабочку», но на тренировках этот элемент получается. Эта же «бабочка» помешала победить на чемпионате России – одногруппнице Софье Акатьевой Валиева уступила совсем немного.

Если взглянуть на технический набор, Камила пока находится в лучшей форме из олимпийского трио: она не просто вернула четверной, но и вновь начала выполнять его на соревнованиях, а тройной аксель мы можем увидеть на финале Гран-при России.

Теперь Валиева уверенно и где-то даже резко отвечает журналистам – и ни от кого не прячется. После Олимпиады она снялась в двух музыкальных клипах и поразила мировую общественность ярким показательным «Уэнсдей», причём поразила так, что все и думать забыли про пекинский скандал!

До сих пор никто не знает, чем завершится допинг-разбирательство. Решением дисциплинарного комитета РУСАДА Камилу лишили титула чемпионки России, дисквалифицировав на один день. Но все главные решения ещё впереди, а сколько придётся их ждать?

По сравнению с Трусовой и Щербаковой, Валиева сказала на льду очень мало. У неё за плечами всего один взрослый сезон, причём неполный, без чемпионата мира. Простой гала-номер показал – сколько всего Камила может достать из себя, сколько выучить, если дать ей возможность творить и перевоплощаться! Она очень хочет кататься дальше. Но, к сожалению, теперь не всё в этом плане зависит от неё.