Евгения Медведева — о новом турнире шоу-программ: у нас самих когнитивный диссонанс

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о предстоящем турнире шоу-программ, который состоится 18 марта в Москве.

«Мы, конечно, знаем, что будем катать, турнир уже через три дня. 16 марта у нас официальная жеребьёвка, после которой будет известен порядок выступлений. Не сказать, что нам запрещено рассказывать, просто так повелось, что мы даже намёков друг другу не даём.

Наверное, многие к этому относятся как к турниру, но это турнир по шоу-программам. Здесь самая главная задача заключается в том, чтобы произвести впечатление не суперэлементами, этим мы занимались на Олимпийских играх и чемпионатах мира. А здесь задача больше развлекательная: показать своё мастерство катания, красоту катания и свои сильные стороны, не считая прыжков.

По правилам этого турнира можно вообще не прыгать, но мы прыгаем. Это не влияет на оценки, поэтому и участвуют такие фигуристы, как Ягудин, который в далёких 2000-х уже завершил карьеру и всё это время катался в шоу, Таня Тотьмянина с Максимом Марининым.

У спортсменов есть чёткое разделение: шоу и турнир настоящий, соревнования. У нас самих немножко когнитивный диссонанс, что тут мы катаем шоу, но при этом соревнуемся. Как-то не сходится. У нас больше ощущение, наверное, что это всё-таки шоу, спектакль. О соревнованиях в последнюю очередь думаешь», – сказала Медведева в эфире Первого канала.