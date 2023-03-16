Спортивный психолог рассказала, что нужно Косторной для успеха в парном катании

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова рассказала, что необходимо чемпионке Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёне Косторной, чтобы успешно выступать в парном катании.

«Алёна действительно уже состоялась и, наверное, как личность довольно сильная, раз добилась этих успехов. Часто девушки-одиночницы, выходя за пределы спорта, имеют некие сложности в выстраивании личных отношений. Почему? Потому что сформирован сильный тип и отсутствие компромиссов. Наш спорт подразумевает либо чёрное, либо белое, и отсутствие гибкости — такая ригидность — не даёт возможности взаимодействия. Это те навыки, которые тоже можно развивать: коммуникативные навыки, навык гибкости, пластичности, когда партнёр свои пятьдесят, я свои пятьдесят или мы где-то посередине находим.

Но это всё то, чему нужно обучать. Как правило, даже при работе в киберкомандах есть сложности в том, что, когда ты работаешь в команде, общая цель должна быть выше личных амбиций. Естественно, когда ты сильный спортсмен, то очень амбициозен и тебе очень сложно считаться с мнением другого. В паре это обязательно должно быть развито», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».