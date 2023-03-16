Психолог — о работе тренера со спортсменами: критика психикой очень тяжело воспринимается

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию и научный сотрудник лаборатории спортивной психологии Московского института психоанализа под руководством К.А. Бочавера Виктория Борзенкова рассказала о тонкостях работы тренера со спортсменами и отметила, что наставникам следует больше хвалить своих подопечных.

«На одну критику должно быть три похвалы — это научное исследование. Потому что критика психикой очень тяжело воспринимается. А у детей в принципе ещё не отстроены границы, им тяжело. То есть они идентифицируют себя через личность тренера. Поэтому то, как себя ведёт тренер и что он говорит, ребёнок впитывает и начинает себя так чувствовать», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».