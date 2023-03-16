Фигурист Ковалёв — о Малинине: Илья — очень заводной парень

Фигурист Артём Ковалёв рассказал, что по-прежнему поддерживает отношения с первым исполнителем четверного акселя — американцем Ильёй Малининым.
Фигуристы познакомились в юниорские годы на одном из этапов Гран-при.
«Мы с ним переписываемся. Сдружились на этапе юниорского Гран-при в австрийском Линце. После соревнований был ещё один день, и мы пошли гулять по городу. Помню, что народу не было вообще, как будто зомби-апокалипсис. На улицах никого, только машины проезжали. И мы гуляли, тусили, что-то смотрели, слушали. А сам Илья — очень заводной парень. Писал ему недавно, пожелал удачи на чемпионате мира, чтобы во время старта уже не беспокоить.
По-русски ли общаемся? Конечно, он же русский. Только некоторые слова не может выговорить. Допустим, иногда говорит-говорит по-русски — и бац, слово на английском. Иногда я могу написать ему на английском, зависит от настроения. Он в любом случае меня поймёт.
Он очень активный. Допустим, закончились соревнования, и он такой: «Мне надо 30 раз отжаться». Или: «Мне нельзя останавливаться, надо всегда быть в работе». Сальтухи крутил постоянно. Знаешь историю из Австрии? После тренировки в день произвольной программы Илья пошёл играть в футбол и все эти пять часов между тренировкой и соревнованиями был на поле. Пришёл с футбола на каток, на разминке почеканил мяч. Посмотрел в коньках все выступления, вышел на лёд — и взял первое место. Вот такой феномен, уникум.
Кто он больше по менталитету — русский или американец? Наверное, всё же американец. Даже по еде — постоянно картошка фри, практически на завтрак, обед и ужин. У нас так часто есть её не принято», — приводит слова Ковалёва Sport24.
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