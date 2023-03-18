Алексей Ягудин в день рождения выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в свой день рождения стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов» по мнению жюри.
Ягудин исполнил номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля, включив в программу тройной тулуп, и получил от судей максимальную оценку в 20 баллов ровно. Алексею сегодня исполняется 43 года.
Второе место заняли серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третьей стала олимпийская чемпионка — 2022 Анна Шербакова.
Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»
1. Алексей Ягудин – 20,00
2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17
3. Анна Щербакова – 19,08
4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.
5. Софья Акатьева — 18,75
6. Михаил Коляда – 18,58
7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50
8. Елизавета Туктамышева — 18,17
9. Алина Загитова – 18,09
10. Камила Валиева – 17,83
11. Марк Кондратюк – 17,75
12.Татьяна Волосожар/Максим Траньков – 17,58
13. Евгений Семененко – 17,42.
14. Евгения Медведева – 17,41.
15. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 16,67.
16. Андрей Мозалев — 16,25
17. Елена Радионова — 16,00
18. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 15,84
19. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол — 15,42
20. Петр Гуменник — 15,08
21. Матвей Ветлугин — 14,91
22. Дмитрий Алиев — 12,84
23. Макар Игнатов — 12,75
24. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 11,75
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