Радионова: в турнирах, где нет чёткого регламента, всегда присутствует субъективизм

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию, хореограф Елена Радионова высказалась о судействе на турнире шоу-программ «Русский вызов», а также оценила выступление других участников.
«Мне всё понравилось в турнире шоу-программ. Что касается судейства, то в турнирах, где нет чёткого регламента, всегда присутствует субъективизм: кому-то нравится одно, кому-то – другое.
Мне лично понравилась программа Матвея Ветлугина. Это было очень оригинально и интересно. Также мне понравились Мишина/Галлямов. Мне кажется, на льду с футбольными мячами ещё никто не выступал. Это яркая и новая идея.
Отмечу Гуменника. Очень интересная хореография у него была. Видно, что он долго работал над этим номером – всё было очень чётко. И его живое исполнение на фортепиано достойно отдельных похвал!
Прикольная идея с эффектом дождя была у Валиевой. На самом деле было много интересных программ. Думаю, зрители смогли прочувствовать всю гамму чувств: от смеха до слёз. Видно, что все ребята старались. Это было круто!» – приводит слова Радионовой Metaratings.ru.
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