Боброва — о программе Ветлугина на шоу-турнире: самый недооценённый номер этого шоу

Комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о номере Матвея Ветлугина на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Боброва: Это, по моему мнению, самый недооценённый номер этого шоу. Но была большая проблема, мы тоже с Матвеем это обсуждали. Это его идея, его постановка. И он как и человек очень классный. Когда я с ним пообщалась, это просто человек-открытие для меня стал. Дай бог ему здоровья и хорошей карьеры. Он отправил заявку, ему подтвердили, и уже после этого стало известно, что судьи не из фигурного катания. И он говорит: «Я сразу всё понял, для судей это не прокатит». И это так и получилось. И это очевидно. Мне кажется, что, помимо номеров Загитовой и Туктамышевой, то, что показал Матвей, не все судьи видели даже секс-бомб. Да, это известный номер, но всё равно известный в мировом фигурном катании. Возможно, из всего они могли знать только «Зиму» Ягудина, потому что это легендарная программа. В России, мне кажется, 90% людей знают или хотя бы слышали или видели эту программу или хотя бы дорожку. И здесь судьи просто не поняли набор этих программ. Я сидела на трибунах. Я 90% номеров смотрела вживую. Клянусь, зал ни на один номер не реагировал так, как у него. Потому что у Загитовой, Валиевой, Медведевой, Щербаковой болельщики пришли массово, с плакатами, выкупали сектора. Но на его номер реагировал весь зал. И это было очень круто. Как только он расстёгивал костюм, ещё даже музыка не начиналась, зал просто взрывался. И я сидела — вот такие мурахи были. Потому что это все понимают, все это знают.
Журанков: Представляешь, весь зал ликовал, кайфовал. Десять тысяч понимали всё, что происходит на льду, и понимали крутизну этого момента. Кроме пяти людей.
- 22 марта 2023
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