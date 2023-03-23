Коляда — о турнире шоу-программ: номер был тяжёлым. Я по натуре человек эмоциональный

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018, российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своём номере, который представил на турнире шоу-программ, где занял шестое место.

«В эмоциональном плане этот номер для меня был тяжёлым. Потому что весь сюжет держится на нерве, надрыве. По натуре человек я эмоциональный, поэтому надо было всё контролировать, чтобы эмоции не захлёстывали.

Музыку к этому номеру «Je Suis Malade» предложила Татьяна Николаевна Прокофьева, поставил его Илья Авербух. И в каждом предмете, который мы использовали в программе, был свой глубокий смысл. Сюжет номера выглядит простым. Передо мной лестница, где вместо ступеней зонтики. Лестница – это наша жизнь с её белыми и чёрными полосами. Потому и зонтики-ступени – разного цвета, начиная от чёрных, переходящие в серые и затем белые.

Я беру один из них и пытаюсь укрыться. По нашему замыслу, зонт – это не просто предмет, с которым вышел погулять, и не отсылка к «Поющим под дождём», а образ. Зонт – это хрупкая защита от всего – проблем, невзгод, назойливых посторонних глаз, возможно, от окружающего мира, но только не от себя, потому что от себя не убежишь. И, осознав это, я бросаю зонт и на протяжении всего проката пытаюсь словно решить нерешённые вопросы, разобраться с собой, найти взаимопонимание с людьми. Все мои движения показывают, как меня ломает, как бросаюсь из крайности в крайность. Страдаю. Всё в моей жизни сумбурно, непонятно, и это разрывает меня… Но в конце концов я открываюсь миру, понимаю, что, несмотря ни на что, надо продолжать идти к своей цели, и по ступенькам этой самой лестницы поднимаюсь вверх…

Наверное, в каком-то смысле это программа и про меня. Хотя каждый увидит в ней что-то своё, потому что все мы стараемся верить в свою мечту и идти к ней. Работа над этим номером была непростой, но интересной. И мне хочется надеяться, что публика номер оценила», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФКР.