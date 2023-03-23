Видео короткой программы Ильи Малинина, в ходе которой он чисто выполнил два четверных

Американский фигурист Илья Малинин по итогам короткой программы занимает второе место на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), набрав 100,38 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом Ильи Малинина.

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.

2. Илья Малинин (США) — 100,38.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристы представят 24 марта. Отметим, что российские фигуристы второй год подряд не участвуют в соревнованиях. Они отстранены из-за ситуации на Украине.