Американский фигурист Илья Малинин на произвольную программу заявил шесть четверных прыжков. По итогам короткой программы он набрал 100,38 балла и занял второе место.

Илья Малинин планирует исполнить 4А, 4F, 4Lz, 4S, 4Lz+1Eu+3S, 4T+3T. Произвольную программу мужчины представят 25 марта. Старт – в 11:30 мск.

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.

2. Илья Малинин (США) — 100,38.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Отметим, что российские фигуристы второй год подряд не участвуют в соревнованиях. Они отстранены из-за ситуации на Украине.