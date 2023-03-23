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Илья Малинин на произвольную программу заявил шесть четверных прыжков

Илья Малинин на произвольную программу заявил шесть четверных прыжков
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Американский фигурист Илья Малинин на произвольную программу заявил шесть четверных прыжков. По итогам короткой программы он набрал 100,38 балла и занял второе место.

Илья Малинин планирует исполнить 4А, 4F, 4Lz, 4S, 4Lz+1Eu+3S, 4T+3T. Произвольную программу мужчины представят 25 марта. Старт – в 11:30 мск.

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.
2. Илья Малинин (США) — 100,38.
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Отметим, что российские фигуристы второй год подряд не участвуют в соревнованиях. Они отстранены из-за ситуации на Украине.

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