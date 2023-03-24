Американцы Чок и Бэйтс лидируют на чемпионате мира — 2023 после ритм-танца

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс лидирует на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) после исполнения ритм-танца. За своё выступление спортсмены получили от судей 91,94 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 91,94 балла.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 88,21.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 87,34.

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 86,56.

5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 85,59.

Выступления танцевальных дуэтов с произвольным танцем состоятся завтра, 25 марта.