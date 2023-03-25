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Татьяна Тарасова заявила, что нет ничего удивительного в победе Уно на чемпионата мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу японского фигуриста Сёма Уно на чемпионате мира — 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

«В победе Уно нет ничего удивительного. Тройка призёров была ожидаема», — сказал Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.

2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.

3. Илья Малинин (США) — 288,44.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 282,97.

5. Джейсон Браун (США) – 280,04…

12. Даниэль Грассль (Италия) – 244,43…

20. Морис Квителашвили (Грузия) – 212,32.