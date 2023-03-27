Жулин отметил повышенный интерес болельщиков к фигурному катанию наравне с футболом

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что популярность футбола в России падает.
«Популярность фигурного катания в России наравне с футболом? Потому что в последние годы есть успехи в фигурном катании, преимущественно в женском одиночном. Создаются фан-группировки наподобие спартаковских и зенитовских фанатов. Мы видим молоденьких девушек и юношей, которые фанатеют. Я только рад, что у фигурного катания такая поддержка.
На недавнее шоу билеты были раскуплены, как горячие пирожки. Был период, когда народ вообще не смотрел фигурное катание. Теперь же я очень рад.
Вот в футболе сейчас люди перестали ходить на стадионы. Если сборная России будет играть как с Ираном, то, конечно, интереснее смотреть фигурное катание. К тому же нет международных матчей. Популярность футбола падает. Но уверяю, что если, например, «Спартак» будет играть с «Ливерпулем», то рейтинги сразу взлетят, причём за счёт «Ливерпуля», — сказал Жулин Legalbet.
23 марта сборная России сыграла с командой Ирана вничью (1:1), а 26 марта обыграла Ирак со счётом 2:0. Оба матча были товарищескими.
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