Боброва прокомментировала переход Степановой и Букина к Жулину

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о переходе танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин к тренеру Александру Жулину.

Ранее Степанова и Букин 15 лет тренировались у Александра Свинина и Ирины Жук. Сезон-2022/2023 дуэт пропускал.

«Я предполагала, что может быть такой расклад. У каждого своё мнение. В комментариях просто некоторые писали, что это предательство и так далее. Да, у ребят с тренерами были очень хорошие отношения. Они с самого детства вели этот дуэт, но ребята приняли такое решение, давайте поддержим их. Они поговорили со своими тренерами, сказали спасибо и перешли.

У нас переходов много. И почему-то, когда мы обращаемся к топам, которые всю свою жизнь катались у одного тренера, все сразу называют это предательством. У ребят, видимо, были какие-то причины, по которым они это сделали. Либо они скажут об этом в одном из ближайших интервью, а может, мы никогда не узнаем эту тайну.

Вопрос в другом. Мне всегда нравились программы, которые ставили Свинин и Жук этой паре: и разные, и под ребят поставленные. И они знали их с самого детства, знали, что им ставить. С новым тренером, как с новым партнёром, нужно несколько лет, чтобы притереться, чтобы Саша [Жулин] посмотрел технику ребят, что они могут, на что согласны.

Мне интересен другой момент. Я считаю, что Саша с Ваней профессионалы с большой буквы. И при переходе к Саше Жулину либо они будут открыто всецело ему доверять, смотреть в рот, так сказать, что будет предлагать им Саша. Либо они будут приходить к какому-то консенсусу, ребята будут тоже что-то предлагать и совместно, как это было уже с Викой Синициной/Никитой Кацалаповым, делать постановку. По какому пути они пойдут, вот это интересно. Потому что они никогда не работали вместе, и мне интересно, как будет складываться эта работа», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».