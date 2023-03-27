Журанков: кто из наших прыгнет четверной аксель? Коляда нам показывал

Спортивный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» предположили, кто из российских фигуристов первым исполнит четверной аксель, который уже успешно прыгает американец Илья Малинин.

На недавно завершившемся в Японии чемпионате мира – 2023 Малинин в произвольной программе приземлил шесть четверных прыжков, включая аксель, но занял только третье место.

Журанков: Кто из наших фигуристов прыгнет четверной аксель? Михаил Коляда нам показывал, когда мы были в Питере, но на удочке.

Боброва: Но не было видно, что его слишком на этой удочке держат.

Журанков: Там больше подравнивание по оси, но Миша Коляда пробовал. Наверное, кто-то из молодого поколения… Не думаю, что Арсений Федотов сто процентов, но это вопрос взросления и становления.